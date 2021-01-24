BAE, İsrail'de elçilik açıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Bakanlar Kurulu, İsrail'de büyükelçilik açma kararını kabul etti.
Karar BAE resmi haber ajansı WAM tarafından duyuruldu.
#مجلس_الوزراء يصادق على إنشاء سفارة لدولة #الإمارات— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 24, 2021
في #تل_أبيب في دولة #إسرائيل #وام pic.twitter.com/nLi9jeYixR
ABD'nin bir önceki Başkanı Donald Trump'ın mandası altında İsrail BAE başta olmak üzere bir dizi ülkeyle "normalleşme" anlaşması imzalamış, karşılığında da ABD tarafından çeşitli imtiyazlar elde etmişti.