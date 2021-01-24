BAE, İsrail'de elçilik açıyor

Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti, Tel Aviv'de bir elçilik açma kararını onayladı.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Bakanlar Kurulu, İsrail'de büyükelçilik açma kararını kabul etti.

Karar BAE resmi haber ajansı WAM tarafından duyuruldu.

ABD'nin bir önceki Başkanı Donald Trump'ın mandası altında İsrail BAE başta olmak üzere bir dizi ülkeyle "normalleşme" anlaşması imzalamış, karşılığında da ABD tarafından çeşitli imtiyazlar elde etmişti.

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