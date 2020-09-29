BAE Başbakanı: Kendi Ay taşıtımızı üreteceğiz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Devlet Başkan Yardımcısı Muhammed bin Raşid el-Mektum, ülkesinin Ay'ın keşfedilmemiş bölgelerini incelemek amacıyla 2024'e kadar kendi Ay taşıtını üreteceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mektum, "Tanrı'nın yardımıyla Ay'ı keşfetmek için yeni bir Emirlik projesi başlattık. Proje, 2024'te Ay'ın daha önce insanoğlu tarafından ayak basılmamış yerlerine inecek bir uzay mekiğine dair olacak. Projeye, Dubai rönesansının arkasındaki yöneticinin ismini taşıyan 'Raşid' adını verdik" dedi.

Mektum, "BAE, dünyada Ay keşfine katılacak olan dördüncü, Arap ülkeleri arasındaysa ilk ülke olacak. Araç, Ay'ın keşfedilmemiş bölgelerinden veri ve fotoğraf yollayacak. Bunlar, tüm yerel ve uluslararası araştırma merkezlerine gönderilecek" diye konuştu.