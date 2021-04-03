Milletvekilliğinin düşürülmesi sonrası gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, rahatsızlanması sonrası hastaneye kaldırılmış, anjiyo olmuştu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, tedavisi devam eden Gergerlioğlu yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak cezaevine götürüldü.

Gergeriloğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu, “Babamı hastaneden adeta bir mizansen uygulayarak kaçırdılar” paylaşımında bulundu.

'Sincan Cezaevi'ne götürüldü'

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç’un verdiği bilgiye göre, hastaneden çıkarılan Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi’ne götürüldü.

"Sağlık durumu şu anda nedir, bu kaçırılma biçimine sağlık durumu ne kadar elverişlidir onu da bilmiyoruz. Bu tür hukuk dışı yöntemlerinden kaçının" diyen HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul da Gergerlioğlu’nun hastaneden kaçırıldığını söylemişti.