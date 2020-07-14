Babalarının istismarına uğrayan 3 kız kardeşe mahkeme salonunda saldırı

Mersin’de 3 kız kardeş öz babalarının küçük yaşlardan itibaren kendilerini istismar ettiğini açıklamalarının ardından adalet arayışları sürüyor. 55 yaşındaki babaları S.D’ye dava açan yaşları 28-34 arasında değişen 3 kardeşin açtıkları davanın duruşması Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 14:00’de başladı.

Yıllarca babaları S.D. tarafından istismar edilen üç kız kardeşin görülen ilk duruşmasında S.D’nin yakınları kız kardeşlere saldırdı. Polisin müdahalede yetersiz kaldığı saldırı sonrası mahkeme heyeti izleyicileri dışarı çıkardı.

Şubat ayında kız kardeşler çocukluklarından beri babalarının kendilerini istismar ettiğini söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulunup, Mersin Kadın Platformu’ndan da destek istediler.

Bu arada, sabah görülen Emine Demir davası 9 Eylül’e ertelenirken, Hatun Koç davasında devam ediyor.

H.G. (34) ile kız kardeşleri S.D. (30) ve S.D., (28), geçtiğimiz haftalarda öz babaları S.D.’nin yıllardır kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürüp, şikayetçi olmuştu. 3 kız kardeşin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan emlakçı baba, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İddiaları kabul etmeyen baba, kızlarının kendisinden para alabilmek için böyle bir olaya başvurduklarını öne sürdü.