Babadan kızına cinsel istismar: Hocalara sordum, sen benim karımsın

İstanbul’da eşi Y.K’yi kurtarmak için silahın önüne atlayan G.K. adlı kadın yaşamını yitirdi. Y.K’nin, eşi öldükten sonra 17 yaşındaki öz kızını taciz ettiği iddia edildi. Baba cinsel istismardan tutuklandı. Mahkemede konuşan mağdur genç, “Babam, ‘Hocalara sordum. Babanın kızına caiz olduğunu söylediler’ dedi” ifadelerini kullandı.

İstanbul Beykoz’da eşi öldükten sonra 17 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Y.K., tutuklandı. Beykoz’da 19 Mayıs tarihinde Şeha Uludağ (50) ile Y.K. arasında çıkan tartışmada kurşun, o sırada eşini korumak için önüne geçen 2 çocuk annesi G.K’ye isabet edince yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, G.K., öldürüldükten sonra Y.K., 17 yaşındaki kızına aylarca cinsel istismarda bulundu. Mağdur kız çocuğu yaşadıklarını bir sosyal medya hesabından Kadın Dayanışma Ağı’na bildirince polis tarafından evinden alınarak koruma altına alındı ve babasından şikâyetçi oldu. Baba Y.K. 20 Ağustos’ta cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

‘Sen benim karımsın’

Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'nün haberine göre İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada savcı, sanık Y.K’nin çocuğuna cinsel istismar suçu işlediğini belirterek cezalandırılmasını istedi. Mağdur kız çocuğu mahkemede verdiği ifadede “Annemin hıncını benden aldı. Bedelini bana ödetmeye çalıştı. Babam bir gün masaya fare zehri koydu ve ya benimle beraber olursun ya da bunu içersin’ dedi. Elbette kabul etmedim. Ama gene de yapacağını yaptı. Daha sonrasında da boğazıma bıçak dayadı ve ilişkiye zorladı. Babam, bana ‘Ben bu olayı hocalara sordum. Babanın kızına caiz olduğunu söylediler. Artık sen benim karımsın’ dedi. Bana sürekli böyle şeyler anlatıyordu” dedi.

Baba Y.K. ise savunmasında kızına cinsel istismarda bulunduğu iddialarını kabul etmedi. Mahkeme Y.K’nin tutukluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

‘Mücadeleye devam’

Genç kızın avukatı ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Ayten Bademci de “G.K’nin kardeşi beni aradı ve Y.K’nin öz evladına cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine kızın davasını da üstlendik. Y.K’nin hak ettiği cezayı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.