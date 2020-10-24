Babacan'dan 'siyasi fosil' yanıtı

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kırşehir İl Kongresi'nde konuştu.

"Askıda ekmek kampanyasını başlatan ortak, ekonomi ne zaman kötü olsa hükümet ortağı. Hatırlayın üçlü koalisyon döneminde yaşanan ve yakın tarihimizin en büyük ekonomik krizinde neler yaşanmıştı" diyen Babacan, "Borcun faizini ödeyebilmek için dahi dış borca muhtaç duruma düşmüşlerdi. Geçen gün grup toplantısında öfkeyle bize sataşıp partimizi ve beni kast ederek ‘siyasi fosil’ demiş. ‘Siyasi fosil’ diye… Neyse.. Türkiye'nin en yeni siyasi hareketine, sahiplerinin gençler olduğu bir partiye siyasi fosil denir mi hiç?" ifadesini kullandı.

Babacan, "İşinize gelmediği zaman sanki hiç sorumluluğunuz yokmuş gibi mağdur şapkanızı takıp ekmeği asıyorsunuz. Hem de meydanın ortasında askıya asıyorsunuz. Ülkenin içine düştüğü durumdan sonuna kadar siz de sorumlusunuz" diye konuştu.