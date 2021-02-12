Babacan'dan HDP açıklaması: Parti kapatılmasına karşıyız

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DW Türkçe'den Nevşin Mengü'ye açıklamalarda bulundu.

Babacan, HDP ile yaptıkları görüşmeye ilişkin soruları yanıtlarken, HDP'nin kapatılması girişimine karşı olduklarını söyledi.

"HDP ile ilgili en önemli konu iktidar ortaklarının partinin kapatılmasına ilişkin yaptığı çağrı. HDP demokratik siyaset çizgisinde siyaset yaptığını söylüyor ve parlamenter sistem diyor" ifadesini kullanan Babacan, "Görüşme talebi onlardan geldi, kendi görüşlerimizi ilettik. Biz prensip olarak parti kapatılmasına karşıyız" dedi.

Babacan, HDP ile yaptıkları görüşmenin içeriğine ilişkin ise, "Kendi siyasete bakışlarını paylaştılar görüşmede. Biz de kendi görüşlerimizi ilettik, ülkenin sorunlarının meşru siyaset zemininde çözülmesi gerektiğini söyledik. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu, siyasetin üzerinde hiçbir örgütün gölgesinin dolanmaması gerektiğini söyledik" diye konuştu.