Babacan’dan Erdoğan’a: Şuur falan da kalmamış…

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Düzce İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada Erdoğan'a eleştirilerde bulundu.

"Aylar geçti, halkımız hem sağlığıyla boğuşuyor, hem açlık sınırında yaşıyor. Bunlar hazineyi boşalttılar ama kendi harcamalarına kaynak buluyorlar. Sıra vatandaşa gelince bırakın yardımı, IBAN vererek vatandaştan yardım toplamaya çalışıyorlar" diyen Babacan, "Bir de dün bir açıklama yapmışlar; ‘Salgın nedeniyle sıkıntı yaşayan bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz' demişler. Anlıyoruz ki artık şuur falan da kalmamış… Ekonomi çökmüş, vatandaş aç biilaç yaşıyor. Madem paranız var, bu vatandaştan ne istiyorsunuz? Ne diye hala yardım istiyorsun, ‘vergi vergi' diye yakasına yapışıyorsun?” ifadesini kullandı.