Babacan ve Davutoğlu'ndan ortak açıklama

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Görüşmenin ardından Babacan ve Davutoğlu, ortak basın açıklaması düzenledi.

T24'te yer alan habere göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yeni anayasa" açıklamasını değerlendiren Davutoğlu, "Gündem değiştirme çabasıdır, burada samimiyet görmüyoruz, iklim oluşturma çabası görmüyoruz" dedi.

Babacan ise, "Mevcut anayasaya uymuyorsun, anayasayı değiştirmekle niye uğraşıyorsun?" ifadesini kullandı.

Erdoğan için Twitter'da başlatılan 'Erdoğan'ın yanındayız' kampanyasına ilişkin konuşan Babacan, "Boğaziçi, 'rektör istifa etsin', o cuma namazından sonra diyor ki, -hep cuma namazından sonra yapılıyor açıklama- 'Neredeyse cumhurbaşkanı istifa etsin diyecekler' diyor. Propaganda makinesinin düğmesine basıyor, 'Hedefte ben varım, herkes tertibini alsın diyor'. Bu oyunlara kimsenin kanmaması lazım, laf üretmeye çalışıyorlar hâlâ, bir an önce iş üretsinler" diye konuştu. Davutoğlu da aynı konu için, "Vali, iktidar partisinin değil, kamunun görevlisidir. Bu tür kampanyalara valilerin katılması da zaaftır. Cumhurbaşkanlığı makamı valiliğin desteğine ihtiyaç duyuyorsa kendilerini tartışmaya açmışlar demektir. Görevlerini yapmalarını isteyebilir, kendisine saygısı varsa beni destekleyin diyemez, demez" diye konuştu.