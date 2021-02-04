Babacan ve Akşener'den ortak açıklama

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısını değerlendiren Akşener, "Bir yeni anayasa kavramı var. Sıfırdan bir anayasa yapmak gibi bir iddia ise o zaman ikinci cumhuriyetin kuruluşu anlamını taşır ki, bunun cevabını almamız gerekiyor. Neye tekabül ettiğine dair bir durum yok. Yine bir yün yumağı attılar, insanları bu işe dolaştırıp gariban çiftçinin bebeğine mama alamayan kadının üretim dışı kalmış sanayicinin derdinin konuşulmadığı yeni bir süreç olarak okuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Ali Babacan da yeni anayasa çağrısına ilişkin, "Zaten uymadığınız bir anayasayı değiştirmekle niye uğraşıyorsunuz ki? Türkiye'de şu an derin bir işsizlik sorunu var, yoksulluk var. İntiharları yeniden gündemimize getirdi. Hayat pahalılığı herkesi yakıyor. Hükumetin yapması gereken bunlara çözüm üretmek. Bıraksınlar anayasayı. Uymadıkları anayasayı değiştirseler ne değiştirmeseler ne. Gündem değiştirme oyunlarına asla düşmememiz lazım" görüşlerini ifade etti.