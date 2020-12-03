Babacan: Varlık Fonu'nu kaldırın

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Kars İl Kongresi'nde konuştu.

Kars Belediyesine kayyum atanmasını eleştiren Babacan şöyle konuştu:

Kars'ın seçilmiş belediye başkanını, daha evvel tutuklandığı, hatta bu tutukluluğa Anayasa Mahkemesi tarafından ‘hak ihlali' kararı verildiği bir dosyadan yeniden tutukladılar. Halkın iradesi, seçme ve seçilme hakkı yok sayılıyor. Seçimler adeta anlamsız hale gelmiş. Sonuçta, seçimle kazanamadıkları belediyelere kayyum atıyorlar. Şunu açıkça görüyoruz: İktidarın kayyum politikası, seçimlerde kazanamadıkları yerlerde belediyeleri başka yollarla ele geçirme aracına döndü.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Babacan Varlık Fonu'nun kapatılmasını istedi:

Üç-beş yandaş şirketi zenginleştiren ihale usulüne bir son verin. Şeffaf ve açık ihale sistemiyle kamuya mal ve hizmet alımlarında yandaşlarınızın değil, halkımızın kar etmesini sağlayın. Kanal İstanbul gibi rant projelerine artık bir son verin. Varlık Fonu'nu kapatın. Derhal tüm kurum ve kuruluşları Sayıştay denetimine açın. Bu kadar basit. Bu reçeteyi uygulayın, bakın nasıl düzelmeye başlıyor işler.