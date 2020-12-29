Babacan: Utanmasalar partilere de kayyum atayacaklar

Deva Partisi 1.Olağan Kongresi'ni Ankara'da gerçekleştiriyor.

Ali Babacan'ın tek aday olması beklenen kongrede partinin 600 delegesi, parti yönetimini belirleyecek.

Kongrede konuşan Babacan'ın açıklamasında başlıklar şöyle:

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kongrede konuşma yapıyor. Babacan'ın satırbaşları şöyle:

Ülkemizde maalesef hukukun üstünlüğü yerine bir insanın keyfi kararlarının üstünlüğüne biat ediliyor. İnsan hak ve özgürlükleri her gün çiğneniyor.

Belediyelere teker teker kayyum atanıyor. Şimdi bir kanun çıkardılar derneklere de kayyum atamanın yolunu açtılar. Utanmasalar bir kanun daha çıkarıp siyasi partilere de bari kayyum atayalım da bitirelim şu muhalefeti diyecekler. Utanmasalar bunu da yapacaklar.

Kayyumlar ülkesi olduk. Şirketlere kayyum, belediyelere kayyum, derneklere . Burası 84 milyonluk bir ülke. Bu ülke büyük bir ülke. Bu ülkeyi kayyumlarla yönetemezsiniz. Bu ülkeyi yönetmenin yolu bu ülkenin kalbini kazanmaktır. Biz işte bunu yapıyoruz. Kalplerden kalplere köprü inşa ediyoruz.

Halkın iradesini yok sayıyorlar sivil toplum kuruluşlarına baskı kuruyorlar koskoca devlet hukuka sadakat yerine tek bir kişiye sadakat kıstasıyla yönetiliyor. Rant uğruna şehirlerimizi katlediyorlar. Ülkenin doğal kaynaklarını yok ediyorlar koskoca ülkenin dış ilişkilerini bir zamanlar itibarlı olan bir ülkenin Dışişleri Bakanı olmanın gururunu yaşadım. O itibarla ülkenin o itibarlı ülkenin maalesef uluslararası camiada ya da itibarlı güvenini yerle bir ettiler. Bir dış ilişkileri bir kişinin şahsını merkezine alan dürtülerle yönetiyorlar. Ülkemizin dünyadaki itibarini yerlerde süründüremezsiniz 84 milyonluk bu büyük ülke liyakatsız dar bir kadro ve tek bir karar merci ile yönetilemez.

Kurumların itibarsızlaştırıldığı görevlerini yapamaz hale düşürüldü bir dönem yaşıyoruz. İşte böyle bir dönemde tüm bu olanların eli kolu bağlı seyircisi kalmak istemeyen arkadaşlarımla beraber karar aldık. Deva Partisi'ni kurduk.