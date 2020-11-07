Babacan: Türkiye 1'den büyüktür

Uzun süre AKP'de birçok görevde bulunan ve istifa edip Deva Partisi'ni kuran Ali Babacan, yaptığı son açıklamada Erdoğan'ı hedef aldı.

Partisinin 1. Olağan Siirt İl Kongresi'nde konuşan Babacan, “Birleşmiş Milletler'e gittiğinde ‘Dünya beşten büyüktür’ diyenler, Türkiye'nin de birden büyük olduğunu unutuyor” derken, “Bugün halkımızın yüzde 98'i Meclisimizde temsil ediliyor. Fakat pek çok önemli karar bu Meclise gelmiyor. Yüzde 98 de, 84 milyon da 1'den büyüktür. Hem de çok büyüktür” ifadesini kullandı.

Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerimiz, 90'lı yılların sistemi değildir. Biz güçlü hükûmet, güçlü meclis ve güçlü yargıyı esas alıyoruz.

Birincisi, Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsız olmasını sağlayacağız. Partili bir cumhurbaşkanı tarafsız olamaz. Diğer partileri karşısına alan bir Cumhurbaşkanlığı makamı düşünülemez.

Bakanlıkları ve kurumları güçlendireceğiz.

Yerel yönetimleri güçlendireceğiz. Yerelin sorunları en iyi yerelden çözülür. Yerel yönetimlere daha çok yetki vereceğiz. Meclisi iktidar partisinin uzantısı olmaktan çıkartacağız.

Meclisimizi güçlendireceğiz. Meclisimiz, yürütmeyi, yani hükûmeti etkin bir şekilde denetleyebilecek. Meclis'teki muhalefet partilerinin bilgi edinme yollarını işlevsel hale getireceğiz. Gazi Meclisimizi, iktidar partisinin uzantısı olmaktan çıkartacağız.

Babacan, “Hatırlayın, muhalefet partisinin de desteği ile Siirt seçimleri yenilenmişti. Bu sayede de bugünkü Cumhurbaşkanı, Başbakan olabilmişti. Siirt vesayetle mücadele etmişti. Oysa yıllar sonra başka bir vesayet çıktı. Siirt, kayyum politikası ile adeta cezalandırıldı” diye konuştu.