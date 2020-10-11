Babacan: Şu anki hükümetten iyi 10 tane hükümet çıkarırız

AKP’den ayrılıp DEVA Partisi’ni kuran Ali Babacan, partisinin Batman İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada “Şu anki DEVA ekibi işini çok daha iyi bilen on tane bakanlar kurulu çıkarır” dedi.

AKP kadrolarının yetersiz olduğunu ve ülkeyi yönetemediğini kaydeden Babacan “Bütün bu ekibimizden şu andaki hükümetten iyi, on tane hükümet çıkarırız. Şu anki DEVA ekibi işini çok daha iyi bilen on tane bakanlar kurulu çıkarır. Türkiye’nin başarılı olduğu tek bir alan dahi kalmadı” dedi.

"Bu yönetim ve küçük ortakları maalesef yeniden bir Kürt sorunu oluşturuyor. Dile dönük baskılar yavaş yavaş geri geliyor. Devletin görevi Kürtçeyi, Lazcayı Zazacayı engellemek olamaz" diyen Babacan, “Küçük ortağının peşine takılmış 90’ların Kürt politikasına doğru koşan yönetimin birilerini düşmanlaştırmaya ve muhalefet partilerini tehdit etmeye ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

HDP’li belediyelere kayyum atanmasını eleştiren Babacan “O zaman seçimi neden yaptınız? Cesaretiniz varsa 'bundan sonra seçim yapmayacağız' deyin” dedi.

Hükümetin ekonomi ve koronavirüs salgını konusunda açıkladığı rakamların gerçekleri yansıtmadığını söyleyen Babacan “Hükümet pandemi yerine gerçeği söyleyen doktorlarla mücadele etmeyi seçti. Beğenmedikleri bir fikirle karşı karşıya kaldıklarında hain yaftasını yakıştırıyorlar. Şu an ülkenin yarısı hain damgası yedi” diye konuştu.