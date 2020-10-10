Yaşanan ekonomik krizi “Türkiye’nin şu anki hali hastalığını inkar eden hastanın durumuna benziyor” olarak değerlendiren DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, HDP'li belediye eşbaşkanlarının görevden alınmasına tepki gösterdi.

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Diyarbakır il kongresine katılmak için geldiği kentte, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nda (DTSO) açıklamalarda bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, iktidarın adalet, demokrasi, ekonomi, sağlık, eğitim gibi birçok başlıkta kriz yaşadığını ifade eden Babacan, “Bizim güçlü, sürdürebilir, kapsayıcı ve büyüme hedefimiz var. Hedefimiz kapsayıcı büyümedir. Türkiye’de zengin ile fakir arasındaki uçurumu azaltması ve daha adil bir gelir dağılımına yol açan büyüme olmasıdır. Türkiye’nin şu anki hali hastalığını inkar eden hastanın durumuna benziyor. Hükümetin en üst yetkilileri şu anda yaptığı açıklamalarla ‘ekonomi en üst seviyede pik yapıyor, gayet iyiye gidiyor’ deniliyor ama birde çarşıda, pazarda ve sokakta gerçekler var. Ülkede ciddi bir hayat pahalılığı var, işsizlik sorunun hızla ilerlediğini herkes görüyor ama bunları kimse söyleyemiyor. Çünkü herkes korkuyor. İşte biz o korku duvarlarını aşmak ve yıkmak için bu siyasi hareketi başlattık” dedi.

HDP'lilere yönelik operasyonlara ilişkin de konuşan Babacan, “Seçimlerin dahi anlamını yitirdiği bir sürece giriyoruz. Seçilmiş insanların idari kararlarla bir sabah evinden alındığını görüyoruz. İster bu belediye başkanları olsun, ister belediye meclis üyeleri, isterse de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olan seçilmiş milletvekilleri olsun. Seçilmiş insan demek, arkasında binlerin iradesi demektir. Seçilmiş bir insanın görevinden alınması sadece ve sadece bağımsız bir yargı tarafından yapılmalı. Aksi takdirde siz sandığı ve seçimi anlamsızlaştırırsınız. Buna biz ‘o ülkede artık gerçek anlamda demokrasi var’ diyemeyiz” ifadesini kullandı.