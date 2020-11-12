Babacan Reuters'a konuştu: Erdoğan'ın önünde iki seçenek var

AKP’den ayrılıp Deva Partisi’ni kuran Ali Babacan, Reuters’a yaptığı açıklamada Merkez Bankası Başkanı ile Hazine ve Maliye Bakanı’nın değişmesiyle ekonominin gidişatının düzeltilmesinin çok zor olduğunu söyledi.

Hükümetin TL’deki değer kaybı ve döviz rezervlerindeki düşüşe karşı tutarlı bir stratejisi olmadığını kaydeden Babacan, ülkenin yabancı yatırımcıya güven vermekte başarısız olması durumunda önünde iyi seçenekler olmadığını savundu.

Babacan “Mevcut siyasi çerçevede hükümetin sadece ekonomi yönetiminden bir iki kişiyi değiştirmesiyle işleri toparlaması çok çok zor” dedi.

Önümüzdeki hafta yapılacak Merkez Bankası para politikası toplantısının önemli bir sınav olacağını söyleyen Babacan, Erdoğan’ın önünde iki seçenek olduğunu dile getirdi. Babacan “Ya (bir faiz artırımıyla) siyasi sermayesini bozacak ya da Türkiye’nin ekonomik ve finansal sistemini bozacak” dedi.

Ülkede denetim ve denge mekanizmalarının “buharlaştığını” söyleyen Babacan Türkiye’nin “tek bir kişinin güdüleri, duyguları ve kişisel kanıları"na terk edildiğini kaydetti.

Babacan "130 milyar doların üzerinde döviz müdahalesi yapıldı. Çok büyük bir bedel ama ne oldu? Hâlâ tekrar tekrar bir kur krizi" dedi.

Kısa vadede “şeffaf olmayan politikalardan dönüşün” ülkeye likidite akımını sağlayacağını ancak bunun uzun süreli olmayacağını söyleyen Babacan, uzun süreli büyümenin “ekibi değiştirerek, cumhurbaşkanı dahil, tam siyasi revizyonla” mümkün olabileceğini belirtti. Babacan Merkez Bankası, BDDK, SPK, TÜİK gibi kurumların yeniden bağımsızlığının canlandırılması gerektiğini savundu.

Babacan “Ülkenin Erdoğan yönetimi altında düzeleceğine inansaydık bu partiyi kurmazdık. Güçlü kanaatimiz sorunları çözemeyecekleri, sorunların daha da büyüyeceğidir” dedi.