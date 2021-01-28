Babacan Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti, ortak çalışma kararı alındı

Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyarette bulundu.

Ziyaretin ardından konuşan Babacan, "Bizim güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin hazırlıklarımız var. CHP'nin de çalışmaları var. Bundan sonra ikili bazda görüşmeler yürütülecek bu konuya ilişkin. Türkiye'de ciddi bir sistem sorunu var, bunun değişimiyle ilgili hazırlıklar önemli" dedi.

Kılıçdaroğlu ise alınan ortak çalışma kararına ilişkin, "Bu çok önemli bir karar. Şunun için önemli bir karar, toplumun yüzde 58'i bu sistemden memnun değil, güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyor. Bunu partiler olarak görüşmek, ortak ilkeler ortaya koymak çok önemli. Geniş bir çalışma yapılacak, işin uzmanlarıyla görüşülerek çalışma yürütülecek" ifadesini kullandı.