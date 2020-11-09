Babacan: İstifa değil, iflas açıklandı

Partisinin Bilecik 1. Olağan Kongresi’nde konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasıyla ilgili, “Dün gece sosyal medya üzerinden istifa değil, iflas açıklanmıştır” ifadesini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Partisinin Bilecik 1. Olağan Kongresi’nde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Babacan, “Demokrasiyi, hukuku, insan haklarını askıya alanlar; saatlerdir devleti de askıya almıştır. Dün gece yapılan açıklama bir istifa açıklaması değil, bir iflas açıklamasıdır. Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dün gece sosyal medya üzerinden iflasını açıklamıştır” dedi.

Babacan, Albayrak’ın istifasını görmeyen AKP medyasını ise, “Hem ekonominin hem de basın özgürlüğünün durumu içler acısı” sözleriyle eleştirdi.