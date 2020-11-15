Babacan: Bizden kopya çektiler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Elazığ ve Bingöl il kongrelerinde konuştu.

Eski partisi AKP'nin bugünlerde "hukuk" demeye başladığını söyleyen Babacan "Güçlü ekonomi için güçlü hukuk gerektiğini söylemiştik, bizden kopya çektiler" dedi.

Babacan şunları söyledi:

"Bu günlerde 'hukuk' demeye başladılar. Türkiye bir düşünce suçluları ülkesi durumuna düştü. Bunca hukuksuzluğu kim yaptı? HSK iki gün önce Osman Kavala hakkında AİHM ve Anayasa Mahkemesinde ihlale sebep olanları tespit etmek için yargılandığı mahkemeden kararları istedi. Bakacağız iş nereye gidiyor. Osman Kavala bin günden fazladır cezaevinde. Hukukçu arkadaşlarımıza dosyalarını incelettim. Dosyaların durumu içler acısı, tam bir hukuk garabeti. Osman Kavala’yı, Ahmet Altan’ı ve nice kişiyi cezaevinde tutuyorlar.

Güçlü ekonomi için güçlü hukuk gerektiğini söylemiştik, bizden kopya çektiler. Kopya çeken öğrencinin hali belli oluyor. Yine kopya çekip hepsini serbest bırakırlar diye umut ediyorum. Ama bu bile hukuka uyduklarını göstermez. Talimatla içeri at, talimatla serbest bırak. Hukuk bu değildir."

Hükümetin koronavirüs vaka sayısını gizlediğini kaydeden Babacan "Tahminize göre günlük en az 30-40 bin yeni vaka var" dedi.