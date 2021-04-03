Babacan: Açıklamazsanız, biz o kayıtları açıp göstereceğiz

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da partisinin ilçe kongresinde açıklamalarda bulundu.

"Sayın Bahçeli, siz meclisteki milletvekili sayısı sıralamasında dördüncü parti olarak, memleketin başına kayyum gibi geldiniz zaten. Vatandaşın desteğiyle değil, ortağınızın lütfuyla ona buna ahkam kesiyorsunuz, bunu bilin" diyerek Bahçeli'nin AYM çıkışına tepki gösteren Babacan, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin ise, "Merkez Bankası'nın rezervlerine, yedek akçelere ne olduğunu açıklamak zorundasınız. Açıklamazsanız, biz zaten o kayıtları açıp vatandaşlarımıza göstereceğiz" açıklamasında bulundu.