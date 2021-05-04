BAA'nın yeni belgeseli 'Virüslerin Evrimi' soL TV’de

BAA tarafından geçen sene hazırlanarak yayınlanan Engels ve Bilimde Diyalektik belgeselinden sonra Virüslerin Evrimi başlıklı ikinci belgesel bu çarşamba günü soL TV’de ilk kez yayınlanacak.

Pandemi esnasında halkın mutasyon, varyant gibi evrimsel biyoloji terimlerine çok daha aşina olduğu günümüzde evrim düşüncesini pekiştirmek ve daha bütünlüklü hale getirmek için tasarlanan belgeselde birçok bilim insanı görev aldı. Belgeselde evrim düşüncesinin önemi, neden her yıl grip aşısı olmak zorunda olduğumuz, virüslerin kökenine ilişkin hipotezler ve COVID-19 pandemisi esnasında mutasyonların nasıl meydana geldiği gibi soruların yanıtları aranıyor.

Belgesele katkı yapan bilim emekçileri arasında Doç. Dr. Necati Çıtak, Doç. Dr. Mehmet Somel, Doç. Dr. Urartu Şeker, Dr. Öğretim Üyesi Ogün Edepali ve Doç. Dr. Efe Sezgin bulunuyor. Belgeselin özgün müziği ise Kardelen Pınar tarafından yapıldı.