Azez’de bomba yüklü araç saldırısı: 5 ölü, 85 yaralı

Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinde, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre patlamada 5 sivil hayatını kaybetti, 85 sivil yaralandı.

Haber Merkezi

Kilis’in karşısında yer alan Azez’in Siccu köyünde bomba yüklü aracın infilak ettirilmesiyle çevrede hasar meydana gelirken yaralılar Azez ve Türkiye'deki hastanelere nakledildi. 

Saldırıda yaralanan, aralarında çocukların da olduğu 15 Suriyeli, Kilis'te tedaviye alındı.

Alınan bilgiye göre, Azez'in Siccü köyünde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan ve durumları ağır olan 15 kişi, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.

Burada bekleyen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.