Azeri patron: Fethullah’ın hediye ettiği tespihi Kalkavan’a bin dolara sattım

Azeri asıllı patron Mubariz Gurbanoğlu hakkında “Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak” iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre, duruşmada sanık Mubariz Gurbanoğlu savunma yaptı. 1993'ten itibaren İstanbul'da yaşadığını anlatan sanık Gurbanoğlu, tüm şirketlerini de Türkiye'ye taşıdığını söyledi. 2007 yılında Türk vatandaşlığına geçtiğini aktaran Gurbanoğlu, “Diğer yabancı vatandaşlıklardan çıktım. Türk milliyetçisi ve Atatürk hayranı biriyim” dedi.

'İşten attıklarım bana iftira attı'

Hakkında 2017 yılında "FETÖ" soruşturması açıldığını ve bunun 2019 yılında takipsizlikle sonuçlandığını ifade eden Gurbanoğlu, hakkında açılan davanın şirketlerinde yolsuzluk yaptıkları için işten attığı eski çalışanlarının kendisi aleyhinde verdiği ifadelerle açıldığını öne sürdü.

İddianamede yer alan ve aleyhine ifade veren kişilerin kendisine komplo kurduğunu söyleyen sanık Gurbanoğlu, “Benim mezhebim Şia'dır. Benim mezhebimde tarikat cemaat olamaz” dedi.

Cemaat üyesi İhsan Kalkavan ve Akın İpek ile ticari ilişkiler dolayısıyla tanıştığını belirten Mubariz Gurbanoğlu, bu kişilerin "FETÖ'cü" olduğunu bilmeden görüştüğünü ileri sürdü.

'Gülen'in yanına iki kez gittim'

Pensilvanya'ya Fetullah Gülen'in yanına iki kez gittiğini söyleyen sanık ilk gidişinin bir iş gezisinde gerçekleştiğini ve kendisinin gitmek istememesine rağmen çevresindekilerin baskılarıyla gitmek zorunda kaldığını anlattı.

Gülen ile yaptıkları görüşmede kendisini yanına oturması için çağırdığını anlatan Mubariz Gurbanoğlu, “Fetullah Gülen'e ‘Hocaefendi kusura bakmayın, ben 11 yaşından beri seferiyim ve içkiliyim, kalkabilir miyim' dedim. Fetullah Gülen bana ‘O seninle Allah arasında bir şey' dedi.” ifadelerini kullandı.

'Mehmet Ağar'la birlikte Gülen'le görüştük'

İkinci görüşmenin de Mehmet Ağar'ın isteği üzerine Ağar ile birlikte yaptıklarını söyleyen Gurbanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Fetullah denen insan sahtekar, sinsi. Devlete, o dönem Başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saçmalıklar söylüyor. Bir nefret duyduğunu gördüm. Gülen'e ‘Bak bizim orada size Molla diyorlar, burada imam diyorlar. Bu tamamıyla yanlış bir şey' dedim, sonra çıktım.

*Mehmet Ağar da ağır şeyler söylemiş, ‘Devlet içinde devlet olmaz' demiş. Ağar görüşmeden sonra bana öyle anlattı.

Mahkeme başkanı, sanık Mubariz Gurbanoğlu'na Fetullah Gülen'in kendisine hediye verip vermediğini sordu. Ziyaretlerin birinde kendisine tespih hediye edildiğini anlatan sanık Gurbanoğlu, “O tespihi Kalkavan'a bin dolara sattım” dedi.

Mart ayında tutuklanmıştı

İstanbul'da Gülen Cemaati'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mart ayında gözaltına alınan Azerbaycanlı patron Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise Gurbanoğlu hakkında, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.