Azerbaycan'dan Türkiye'ye hava üssü açma izni verdiği iddiasına yanıt

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye ülkenin 3 noktasında hava üssü açma izni verdiğine ilişkin iddiaları reddetti.
Bakanlık Türkiye'nin Azerbaycan topraklarında 3 hava üssü inşa edeceğine ilişkin haberleri yalanladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakü'nün uluslararası anlaşmalarca tanımlanmış durumların haricinde yabancı askeri üslere izin vermeyi düşünmediği belirtildi.
Ankara'nın Gence, Lankaran ve Kebele'de askeri üsler kurmayı planladığı iddia edilmişti. Türkiye bu iddiaları resmen teyit etmemişti.