Azerbaycan'dan Fransa'ya nota

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Fransa Senatosu'nun resmen tanınmayan Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınmasına yönelik tavsiye kararı nedeniyle Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross'un bakanlığa çağrıldığını söyledi.
Bakanlıkta Gross'la bir görüşme yapıldığını belirten Abdullayeva, Fransız diplomata protesto notası verildiğini kaydetti.
Fransız Senatosu'nun sembolik değere sahip kararı 1 'hayır' oyuna karşı 305 'evet' oyuyla kabul edilmiş, 30 Senatör ise 'çekimser' oy kullanmıştı.