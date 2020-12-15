Azerbaycan ve Türkiye'den doğalgaz boru hattı mutabakatı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkiye’den Nahçıvan’a doğalgaz boru hattının yapımını öngören mutabakat zaptı imzaladı.
Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda düzenlenen Türkiye Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Mütabakat Zaptı İmza Töreni’nde konuşan Dönmez, Türkiye-Nahçıvan Boru Hattı’nın, Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı üzerinden çıkış alan Iğdır Doğal Gaz Boru Hattı’nın devamına inşa edileceğini bildirdi.
Hattın Iğdır’dan başlayacağını belirten Dönmez, Nahçıvan Sederek’e kadar olan Türkiye bölümünün 85 kilometre uzunluğa sahip olacağını söyledi.