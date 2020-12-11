Azerbaycan ve Ermenistan'dan karşılıklı provokasyon suçlaması

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisi, Ermenistan’ı Dağlık Karabağ’da provokasyon gerçekleştirmekle suçladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisi’nden yapılan açıklamada, “Azerbaycan, Rusya devlet başkanları ve Ermenistan Başbakanı arasındaki ortak bildiriye uyarak 26 Kasım’dan beri bölgeyi terk etmeyen Ermeni askerleri askeri mevziler kurdu. Son günlerde Azerbaycan askerleri ve sivillere karşı bir dizi provokasyon ve terör saldırısı gerçekleştirdiler" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, Ermeni askerleri 26 Kasım’da Hocavend’in Sur köyünde Azerbaycan ordusu mevzilerine saldırı gerçekleştirdi. Saldırı neticesinde 3 Azeri askeri yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı. Diğer yandan 8 Aralık’ta Hocavend bölgesindeki Hadrut kasabası yakınlarında bir saldırı daha gerçekleştirildi. Saldırı neticesinde 1 Azerbaycan askeri daha yaşamını yitirdi, ayrıca 1 Azercell mobil şirketi çalışanı ağır yaralandı.

Ermenistan: İki yerleşim birimine saldırı girişiminde bulunuldu

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ise Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Hadrut’ta iki yerleşim birimine bugün yeni saldırı girişimlerinde bulunduğunu iddia etti.

Açıklamada, “11 Aralık’ta Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Karabağ ve Azerbaycan güçlerinin temas hattında bulunan Hadrut bölgesindeki Mets Tagher ve Khtsaberd köylerine, buralarda Rus barış güçlerinin bulunmayışından yararlanarak saldırıda bulundu. Azerbaycan ordusunun benzer provokatif eylemleri bugün Mets Shen ve Hin Shen yönlerinde devam etti” ifadeleri kullanıldı.