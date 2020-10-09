Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Moskova'da

Sputnik'in haberine göre Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan, Dağlık Karabağ’daki gerginlikle ilgili yapılacak görüşme için Moskova’ya gitti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgedeki gerginliği ele almak için iki ülkenin bakanlarını Moskova’ya davet etmiş, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Azerbaycan ve Ermenistan tarafının Moskova’da planlanan görüşmeye katılımlarını doğruladığını ifade etmişti.

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, AGİT Minsk Grubu nezdinde Dağlık Karabağ konusunda müzakerelerin başlatılması için ikinci görüşmenin pazartesi günü Moskova'da yapılacağını açıklamıştı.