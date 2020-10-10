Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes anlaşması

Dağlık Karabağ’da, Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden çatışmaların durdurulmasına yönelik Rusya’nın çağrısıyla Moskova’da yapılan toplantıdan ateşkes kararı çıktı.

10 saat süren görüşmelerin ardından yapılan açıklamada, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının 10 Ekim öğleden sonra saat 12.00'den itibaren ateşkesi kabul ettiği duyuruldu.

Anlaşma metnini okuyan Lavrov, “Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları 10 Ekim gece yarısından itibaren ateşkesi kabul ettiler. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının arabuluculuğuyla, çözümün ana prensipleri temelinde barışçıl bir çözüme mümkün olan en kısa sürede ulaşmak amacıyla esaslı müzakerelere başlıyor” şeklinde konuştu.