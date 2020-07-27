Azerbaycan: Türkiye'yle geniş çaplı ortak tatbikat yapacağız

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yıllık plan doğrultusunda Türkiye'yle geniş çaplı ortak askeri tatbikat yapılacağını duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, iki ülke arasında imzalanan Askeri Ortaklık Mutabakatı kapsamında yapılacak olan tatbikatta, Azerbaycan-Türkiye Geniş çaplı Canlı Ortak Ateş ve Taktik Uçuş Tatbikatları yapılacağı kaydedildi. Tatbikata Kara ve Hava Kuvvetleri'nin katılacağı belirtildi.

Ortak tatbikata iki ülkenin askeri personelin, zırhlı araçların, topçu birliklerin, havanların, hava kuvvetlerinin ve hava savunma mühimmatının dahil olacağı aktarıldı.

Plana göre, kara kuvvetlerinin dahil olacağı tatbikat, 1-5 Ağustos tarihleri arasında Bakü ve Nahçivan'da gerçekleşecek. Keşif uçaklarının katılacağı tatbikatlarınsa 29 Temmuz'dan 10 Ağustos'a dek Bakü, Nahçivan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta yapılacağı belirtildi.