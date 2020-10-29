Azerbaycan: Türkiye’nin Karabağ tutumu uluslararası hukuka uygun

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rus haber ajansı RIA Novosti'ye açıklamalarda bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Bayramov, “Türkiye’nin bu çatışmanın çözümüyle ilgili tutumu, Helsinki Nihai Senedi de dahil uluslararası hukuk normları ve ilkelerine dayanıyor. Türkiye, bölgede sürdürülebilir barış, güvenlik ve istikrar için kilit bir faktör olarak Azerbaycan’ın uluslararası kabul görmüş sınırları içerisindeki toprak bütünlüğünü destekliyor” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin Güney Kafkasya’nın üç ülkesiyle ortak sınıra sahip ve AGİT Minsk Grubu üyesi olarak bu bölgedeki süreçlerin içinde olduğunu belirten Bayramov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Azerbaycan uzun yıllardır çözüm görüşmelerinin içinde yer alıyor. Bu görüşmeler, Ermenistan’ın bu çatışmaya çözüm bulunmasına ilgi duymadığını ve nihai amaçlarının Azerbaycan topraklarını ilhak etmek olduğunu net bir şekilde gösterdi. Eğer AGİT Minsk Grubu ülkeleri dahil uluslararası toplum, Türkiye’nin yıllardır yaptığı gibi, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına yönelik işgale son vermesini ve sonuca odaklı görüşmelere başlamasını talep etseydi elbette görüşmeler somut sonuç verirdi. Yani çatışmanın çözümü için ülkelerin sıkı duruş sergilemesine ve Ermenistan’dan BM Güvenlik Konseyi kararlarını uygulamasını ve Azerbaycan’ın uluslararası tanınan sınırlara saygı duymasını talep etmesine ihtiyaç var”

'Suriyeli militan iddialarını ortaya atanlar delil sunmadı'

Azerbaycan ordusu saflarında Suriyeli militanların veya paralı askerlerin savaştığı yönündeki iddiaları yalanlayan Bayramov, “Bu yalan haberleri yayanlar şu ana kadar tek bir delil sunmadı. Yıllardır demografik kriz yaşayan ve ordusuna asker bulamayan Ermenistan’dan farklı olarak Azerbaycan tam kapasiteli, profesyonel ve güçlü bir orduya sahip. Ülkemizin toprak bütünlüğünü korumak için bizim yasa dışı oluşumlar dahil hiçbir dış güce ihtiyacımız yok" diye konuştu.