Azerbaycan Şuşa'yı aldığını duyurdu, Ermenistan yalanladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ''28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak'' dedi.

AA'nın aktardığı habere göre, Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında 28 yıldır işgal altında bulunan Şuşa'nın kurtarıldığını söyledi. Aliyev, "Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasya'nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak" diye konuştu.

Aliyev, “Müzakere süreci hiçbir işe yaramadı. Masa arkasında bir sonuç alamadım. Bizi oyalamaktan başka bir şey yapmadılar” ifadesini kullandı.

Aliyev, “Bütün tarihi abidelerimizi yeniden restore edeceğiz. Bütün camilerimizi yeniden inşa edeceğiz. Bugün Azerbaycan bayrağı Şuşa kentinde dalgalanıyor. Biz bekledik ve güç topladık, hiçbir baskıya bakmayarak güç topladık. Bu ekonomik güçtü. Bugün Azerbaycan ekonomik olarak hiçbir ülkeye bağlı değil, hiçbir ekonomik kuruluşa bağlı değil” dedi.

​"Zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Ermenistan yönetimi taleplerime yanıt vermezse sonuna kadar gideceğiz" diyen Aliyev, şöyle devam etti: "Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık."

Ermenistan: Şuşa'da çatışmalar sürüyor

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan ise Aliyev'in açıklamasının gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Ovannisyan, "Şuşa'da çatışmalar devam ediyor. Bekleyin ve askerlerimize inanın" dedi.

Karabağ güçleri ayrıca başkent Stepanakert'in (Hankendi) de Azerbaycan ordusu tarafından gece boyunca bombalandığını söyledi.