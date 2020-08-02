Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan ilginç tatbikat görseli

Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginliğin artmasıyla beraber Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikat düzenleyeceği duyurulmuştu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabındansa tatbikatın videosu gerçek dışı bir fotomontaj çalışmasıyla beraber Azerice, İngilizce ve Rusça olarak paylaşıldı.
Naxçıvanda Azərbaycan-Türkiyə birgə genişmiqyaslı təlimləri keçirilir - VİDEOhttps://t.co/du4p5KZ9Gq pic.twitter.com/eVmcnHzky1— Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) August 1, 2020
В Нахчыване проводятся азербайджано-турецкие совместные широкомасштабные учения – ВИДЕОhttps://t.co/GedBq02pG9 pic.twitter.com/vHZY677wt7— Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) August 1, 2020
Azerbaijani-Turkish Joint Large-Scale Exercises are being held in Nakhchivan – VIDEOhttps://t.co/s7f7OBI1Xo pic.twitter.com/SpjEAcGesI— Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) August 1, 2020