Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan ilginç tatbikat görseli

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Türkiye'yle yapılan askeri tatbikatın duyurusu için alışılmışın dışında tasarlanmış bir görsel paylaştı.

Haber Merkezi

Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginliğin artmasıyla beraber Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikat düzenleyeceği duyurulmuştu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabındansa tatbikatın videosu gerçek dışı bir fotomontaj çalışmasıyla beraber Azerice, İngilizce ve Rusça olarak paylaşıldı.

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