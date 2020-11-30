Azerbaycan Savunma Bakanlığı: TSK mayın imha timleri yardıma başladı

Azerbaycan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mayın ve el yapımı patlayıcı imha timlerinin Karabağ’da Azerbaycan ordusuna yardım sağlamaya başladığını açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha timleri, işgalden kurtarılan topraklarda Azerbaycan ordusuna yardım sağlamaya başladı. Türk askeri uzmanlar, bu arazileri mayınlardan ve patlayıcılardan temizleme çalışmaları yapacak ve ayrıca mühendis birliklerimiz için eğitim organize edecek” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı da bugün "Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusu’na destek sağlamaya başladı" açıklamasını yapmıştı.

Açıklamada "METİ ve PMKİ timlerimiz hem Mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek" denilmişti.