Azerbaycan parlamentosundan tepki: Fransa çıkarılsın

Azerbaycan parlamentosu, Fransa'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'ndan çıkarılması için Azeri hükümetine AGİT'e başvurmayı önerdi.

Fransız Senatosu'nun Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınmasını tavsiye eden tasarıyı kabul etmesi üzerine Azerbaycan parlamentosu, bugün yaptığı oturumda Azerbaycan hükümetine Fransa'nın AGİT Minsk Grubu'ndan çıkarılması için AGİT'e başvurmasını önerdi.

Fransız Senatosu'nun tavsiye niteliğindeki kararı 1 "hayır" oyuna karşı 305 "evet" oyuyla kabul edilmiş, 30 Senatör ise "çekimser" oy kullanmıştı.