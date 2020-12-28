Azerbaycan: Karabağ’da 1 asker yaşamını yitirdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ’daki mevzilerine yapılan saldırı neticesinde 1 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ganbarov Elmir Rayil oglu adlı asker yaşamını yitirirken Aliyev Emin Süleyman oglu adlı asker yaralandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 6 kişilik Ermenistan askerlerinden oluşan bir grup, Azerbaycan'ın Hocavend ilçesine bağlı Ağdam köyü yönünde Azerbaycan Ordusu birliklerine saldırdı.

Saldırıda yaralanan asker ilk yardım aldıktan sonra bir sağlık kurumuna tahliye edildi ve hayatı tehlikeyi atlattı

Azerbaycan savunma bakanlığı Ermenistan'a güçlerinden altı askerin de öldürüldüğünü iddia etti, ancak Ermenistan savunma bakanlığından henüz bit açıklama gelmedi.