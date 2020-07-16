Azerbaycan ile Ermenistan sınırında gerginlik sürüyor

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 12 Temmuz'da sınır çatışmaları ile büyüyen gerginlik devam ediyor.

Sınır çatışmalarında şu ana kadar birisi Azeri general olmak üzere en az 16 kişi öldü.

Azerbaycan biri sivil 12 vatandaşını kaybettiğini duyurdu. Ermenistan da salı günü 4 askerinin çatışmalarda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanı'nın yardımcısı, yerel basına yaptığı açıklamalarda Ermenistan'ın 100 asker kaybettiğini iddia etmişti.

Ermenistan: Sorumluluk Azerbaycan yönetimine aittir

Euronews'ta yer alan habere göre, Ermenistan, Azerbaycan ordusunun "tahrik edici" olduğunu belirterek komşusunu kınadı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bölgedeki istikrarı bozmanın tüm öngörülemez askeri-siyasi sorumluluğu Azerbaycan liderliğine aittir" dedi.

Paşinyan, Azerbaycan yönetiminin koronavirüs salgınını önlemek için uğraşmak yerine "savaş tehditleri" ve "Ermeni karşıtı söylem" yaymakla uğraştığını söyledi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan ise bir Azeri İHA'sı düşürdüklerini duyurdu. Sözcü Stepanyan, Azeri ordusunun sınırın 10 kilometre uzağındaki topların yanına yerleştirdiği sivilleri kalkan olarak kullandığını iddia etti. Bu sebeple Bakü yönetimini "kendi halkını hedef yapmak" ile suçladı.

Azerbaycan: Ermenistan'ın bir başka provokasyonu

Azerbaycan tarafı ise Ermenistan'ın İHA düşürdüğü iddialarını yalanlayıp bunun aksine kendilerinin Ermenistan ordusuna ait bir İHA'yı vurduğunu açıkladı. Azerbaycan, personeliyle birlikte Ermenistan'a ait bir top bataryasını da yok ettiklerini belirtti.

Azerbaycan Başbakanı İlham Aliyev, can kayıplarına sebep olan sınır gerginliğinden Ermenistan'ı sorumlu tuttu. Aliyev, çatışmalar için "Ermenistan'ın bir başka provokasyonu" derken Azerbaycan'ın topraklarını koruyacağını söyledi.

Rusya: Derin kaygı duyuyoruz

Dağlık-Karabağ bölgesinde iki ülke arasındaki çatışmaların yatışması için kurulan müzakere grubunun üyelerinden ABD ve Rusya ise olayları kınadı. Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitry Peskov, çatışmalarla ilgili "derin kaygı" duyduklarını ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) de dört gündür devam eden çatışmaların "acilen sonlandırılması" çağrısında bulundu. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, tarafları kışkırtıcı söylemlerden uzak durmaya çağırdı.

Çavuşoğlu ve Akar: Azerbaycan'ın yanındayız

Azerbaycan ile yakın ilişkide olan Türkiye'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çıkan çatışmayla ilgili, "Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez. Aklını başına toplasın. Azerbaycan yalnız değildir. Biz Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olarak tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, "Saldırgan tutumunu sürdüren Ermenistan’a karşı Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin yanında durmaya, Azeri kardeşlerimize desteğe devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Azerbaycan'ın Ermeni yerel güçlerin kontrolündeki Dağlık-Karabağ bölgesi 1994 yılında sona eren iki ülke arasındaki savaştan beri sınır çatışmalarına sahne oluyor. Bölgede barışı sağlamak için başlatılan uluslararası girişimler şu anda donmuş durumda. Azerbaycan ve Ermenistan bu bölgede 2016 yılında da dört gün süren şiddetli sınır çatışmaları yaşamıştı.