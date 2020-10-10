Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes yürürlüğe girdi

Azerbaycan ile Ermenistan, Rusya'da düzenlenen toplantının ardından Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkese varılması konusunda anlaşmıştı.

Ateşkes yerel saatle 12.00'dan itibaren yürürlüğe girdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov tarafından okunan ateşkes anlaşmasında "İnsani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edildi. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının arabuluculuğuyla, çözümün ana prensipleri temelinde barışçıl bir çözüme mümkün olan en kısa sürede ulaşmak amacıyla esaslı müzakerelere başlıyor" denilmişti.