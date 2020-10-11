Azerbaycan: Gence'de bir binaya roket saldırısında 9 kişi öldü

Azerbaycan Başsavcılığı, Gence şehrindeki çok katlı bir binaya roket isabet etmesi sonucu en az 9 kişinin öldüğünü, 34 kişininse yaralandığını söyledi.

Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Acil Durumlar Bakanlığı personeli, Ermenistan’ın silahlı güçleri tarafından fırlatılan roketin Gence’de isabet ettiği çok katlı binanın enkazında kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Şimdiye dek enkazdan dokuz kişinin cenazesini çıkardı, içlerinden üçü kadındı” denildi.

Açıklamada, içlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu 34 kişininse yaralandığı belirtildi.

​Daha önce Azerbaycanlı yetkililer, Karabağ’da geçici ateşkes kararı alınmasının ardından Gence’de 10’dan fazla apartmana roket isabet ettiği açıklamasını yapmışlardı.

Erivan ise söz konusu açıklamaları ‘dezenformasyon’ olarak nitelemişti.