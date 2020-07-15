Azerbaycan: Ermenistan’a ait bir müstahkem mevkiyi vurduk

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’a ait bir müstahkem mevkiyi vurduklarını duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Vagif Dargahlı, “14 Temmuz’da Tovuz bölgesindeki askeri eylemler sırasında birliklerimizin nokta atışı neticesinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir askeri hedef daha vuruldu” açıklamasında bulundu.

Sputnik'in haberine göre, Dargahlı, vurulan hedefin bir müstahkem mevki olduğunu belirtti.

Dargahlı ayrıca Ermenistan’ın askeri eylemlerini bastırmak amacıyla Azeri birliklerince yapılan nokta atışıyla, askeri teçhizatın da imha edildiğini ifade etti.



