Azerbaycan: Ermenistan’a ait bir askeri araç imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın sınırdaki Tovuz bölgesine 12 Temmuz Pazar günü başlattığı saldırıların ardından dün ve bugün Nahçıvan yönünde de Azerbaycan ordu mevzilerine ve köylere ateş açtığını bildirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, açıklamada, 14 Temmuz saat 22.15-23.55 arasında ve 15 Temmuz saat 01.20’den başlayarak sabah saatlerine kadar Nahçıvan’ın Şerur, Babek ve Ordubad ilçelerindeki ordu mevzilerine ve köylere farklı silahlardan ateş açıldığı kaydedildi.

Azerbaycan'ın ateşkes ihlallerine karşılık düzenlediği hava harekatı sonucu Ermenistan’a ait bir askeri aracın imha edildiği belirtildi.

Bakanlık, sınırdaki durumun Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğunu söyledi