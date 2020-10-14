Azerbaycan: Ermenistan’a ait balistik füze sistemleri imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 14 Ekim, yerel saatle 01:00 civarında, Ermenistan’ın Azerbaycan'ın işgal altında bulunan Kelbecer bölgesi ile sınıra yakın bir noktaya birkaç balistik füze sistemi yerleştirdiğini ve bu bölgedeki füze sistemlerinin, Gence, Mingeçevir ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerindeki sivilleri ve altyapıyı hedeflediğini söyledi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın 11 Ekim'de Gence'ye düzenlediği füzeli saldırının benzeri olmaması için ateşlemeye hazır duruma getirilen balistik füze sistemlerinin Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.