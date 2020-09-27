Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun bu sabah saat 06.00’da cephe hattı boyunca, Azerbaycan ordusunun mevzileri ile sivil yerleşim alanlarına ateş açtığını Azerbaycan’ın cephe hattında karşı saldırıya geçtiğini duyurdu.

Açıklamada, Ermenistan ordusunun saldırısı sonucunda siviller arasında ölü ve yaralılar olduğu bilgisine yer verilirken, Azerbaycan ordusunun sivil halkın güvenliğini sağlamak için bütün cephe hattı boyunca "karşı saldırı" başlatma kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı.

Azerbaycan’ın açıklamasında çatışmalar sırasında Ermenistan’a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sisteminin imha edildiği, Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait bir helikopterinse Ermenistan ordusu tarafından düşürüldüğü bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş helikopterinin Ermenistan ordusu tarafından Terter yönünde düşürüldüğü, mürettebatın hayatta olduğu bilgisine de yer verildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise düşürdüğü helikopter sayısını iki olarak açıklarken, üç insansız hava aracının ve 3 tankın imha edildiğini ve yaşamını yitiren Azeri askerler olduğunu kaydetti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı saldırıyı başlatanın Azerbaycan ordusu olduğunu, Dağlık Karabağ’ın başkenti Stepanakert de dahil olmak üzere sivil yerleşimlerin hedef alındığını açıkladı. Bakanlık, verecekleri yanıtın orantılı olacağını ve bütün sorumluluğun Azerbaycan’ın askeri ve sivil liderliğine ait olduğunu kaydetti.

Ermenistan: Önceden planlı provokasyon

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 'karşı saldırıya' başladıklarını açıkladı. Bu, Bakü'nün daha önceden planlanmış eylemler gerçekleştireceğini ortaya koyuyor. Temel bilgilere sahip her asker, karşı saldırı operasyonu planlamanın haftalar süreceğini bilir. Gerilimin tırmandığına dair resmi açıklamadan dakikalar sonra Azeri ve Türk medyası cepheden haber geçmeye başladı. Bu durum, Azerbaycan'ın provokasyonunun önceden planlandığını gösteriyor" dedi.

Öte yandan Reuters'ın haberine göre, Dağlık Karabağ'da geçen Mayıs ayında yapılan ve Azerbaycan tarafından kınanan seçimle Cumhurbaşkanı olan Arayik Harutyunyan sıkıyönetim ilan etti ve tüm erkek nüfus için topyekün seferberlik çağrısında bulundu.