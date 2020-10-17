Azerbaycan: Ermenistan Gence'ye füze saldırısı düzenledi, 5 sivil yaşamını yitirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenlendiğini, saldırıda 2'si çocuk 5 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hacıyev Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kendisini insani ateşkesin arkasına saklayan Ermenistan silahlı güçleri, terör ve savaş suçu uygulamalarına devam ediyor. Gence ve Mingeçevir füze saldırısı altında. Can ve mal kaybı tespit edilecek" dedi.

Hacıyev, "Ermenistan'ın Gence'ye saldırılarında 35 sivil yaralandı, 5 sivil öldü. Ölenler arasında 2 çocuk var. Acil çalışmalar halen devam ediyor. Ermenistan'ın terör ve savaş suçları sürüyor" diye yazdı.

Hacıyev füze saldırısı sonucu yıkıldığı belirtilen bir binanın enkaz görüntülerini paylaştığı mesajında ilk belirlemelere göre saldırıda 20 evin yıkıldığını kaydetti.

Innocent civilians in the second biggest city of Azerbaijan are under the indiscriminate and targeted missile attack of Armenia. Unscrupulous calls for humanitarian ceasefire should see these war crimes of #Armenia. According to initial info more than 20 houses destroyed. pic.twitter.com/fznh82kqur — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020

Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Şuşan Stepanyan ise "Azerbaycan askeri-sivil liderliğinin açıklamalarına yanıt: Ermenistan Cumhuriyeti topraklarından ya da Ermenistan Silahlı Güçleri tarafından Azerbaycan'a yönelik ateş açılmamıştır" açıklamasında bulundu. Stepanyan ayrıca, Ermenistan Silahlı Güçlerinin Ermenistan hava sahasında iki adet "düşman İHA'sı" düşürdüğünü duyurdu.