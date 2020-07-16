Azerbaycan: Ermenistan, füzelerimizin Metzamor Nükleer Santraline ulaşabileceğini unutmamalı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dargahlı, bugünkü basın toplantısında, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarından Mingeçevir barajını vurma tehdidini değerlendirdi.

Dargahlı, “Ermenistan tarafı, Azerbaycan ordusunun elindeki en modern füze sistemlerinin yüksek bir hassasiyetle Metzamor Nükleer Santrali’ni vurma yeteneğine sahip olduğunu unutmamalı. Bu, Ermenistan için büyük felakete yol açar” ifadesini kullandı.

Dargahlı, “Mingeçevir barajının bulunduğu coğrafya, yapılan müstahkem çalışmalar ve elimizdeki hava savunma sistemleri düşmanın stratejik tesisimizi vurmasına izin vermez” diye ekledi.

Azerbaycan: Ermeniler sınırdaki köyleri hedef alıyor

Dargahlı, bugünkü basın toplantısında, “Ermenistan ordusunun Tovuz ilçesinin Dondar Guşçu köyüne düzenlediği topçu saldırısı sonucu mermiler evlere ve bahçelere isabet etti. Evlerde ve arsalarda büyük hasar meydana geldi” açıklamasında bulundu.

Dargahlı, saldırı sonucu siviller arasında ölü veya yaralıların olmadığını kaydetti.

Daha önce Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile sınırda silahlı çatışmaların yeniden başladığını bildirmişti.