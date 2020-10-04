Azerbaycan: Ermeni güçleri Gence’yi vurdu

Azerbaycan Pazar günü devam eden çatışmalarda ülkenin ikinci büyük şehri olan Gence’nin Ermeni güçlerince hedef alındığını açıkladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı saldırılarda 22 kişinin yaşamını yitirdiğini, 74 kişininse yaralandığını duyurdu.

Ermenistan Azerbaycan’a saldırı düzenlediğini reddederken, Dağlık Karabağ yönetiminin lideri Arayik Harutyunyan, Gence’de bulunan bir askeri hava üssünü imha ettiklerini söyledi.

Harutyunyan, ‘‘Azerbaycan’ın büyük şehirlerinde bulunan kalıcı askeri birimler, bugünden sonra savunma halindeki ordumuzun hedefleri olacak’’ diye konuştu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Karabağ sınırındaki Terter ve Horadiz şehirlerinin ağır bombardıman altında olduğunu açıklarken, Harutyunyan da Dağlık Karabağ’ın başkenti Setapnakert’in (Hankendi) bombalandığını belirtti.