Azerbaycan: Çatışmaların gölgesinde ortak tatbikat

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar devam ederken Ankara, Bakü ile ortak tatbikat planını hayata geçirdi. Tatbikatın hava ve kara kuvvetlerinin katılımıyla 10 Ağustos’a kadar sürdürüleceği duyuruldu. Hava tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah’ta, 1 Ağustos'ta başlayacak kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan’da gerçekleştirilecek.

Tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait silahlı-silahsız insansız hava araçları ve helikopterler görev yapıyor. Ayrıca tatbikatta gerçek mühimmatlar kullanıldığı da belirtildi.

Rusya'dan itidal çağrısı

DW Türkçe'nin haberine göre, Ankara'nın "her koşulda Azerbaycan’a desteğin ifadesi" olarak nitelendirdiği tatbikatı Ermenistan "provokasyon" olarak değerlendiriyor. Ermenistan, "gövde gösterisi" olarak algıladığı tatbikatın hem Savunma Bakanlığı hem de ordu tarafından "büyük bir dikkatle izleneceğini" duyurdu. Erivan, ayrıca tatbikat sırasında ordunun olası bir savaşa hazır olup olmadığını test etmek için denetimden geçirildiğini de açıkladı.

Rusya ise tatbikata ilişkin itidal çağrısı yaptı. Rus Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerginliğin tırmanmasından endişe duyulduğu ve Dağlık Karabağ krizinin barışçıl yollardan çözülmesi gerektiği belirtildi.

Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum nedeniyle tüm taraflara itidal çağrısı yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Zaytsev, bu çağrısının Azerbaycan'da yapılan Türk-Azeri ortak askeri tatbikatı için de geçerli olduğunu söylemişti.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaytsev, "Mevcut bilgilere göre Azerbaycan ile Türkiye arasındaki askeri işbirliği anlaşması uyarınca 29 Temmuz-10 Ağustos döneminde Azerbaycan topraklarında ortak askeri tatbikat düzenleniyor. Ermeni-Azeri sınırında kısa süre önce başlayan çatışmalar nedeniyle bölgedeki durumu dikkatli bir şekilde izliyoruz ve Azeri-Türk tatbikatı da dahil olmak üzere tüm tarafları kararlılıkla itidale davet ediyoruz" diye konuşmuştu.