Azerbaycan: Aliyev ve Erdoğan ‘Türk-Rus barış gücü merkezinin’ kurulmasını görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ ihtilafı ile ilgili durumu ve bölgede ‘Türk-Rus barışı gücü merkezinin kurulmasını’ ele aldıkları ifade edildi.

Açıklamada, “Telefon görüşmesi sırasında taraflar, ateşkesi kontrol etmeye yönelik Türk-Rus barış gücü merkezinin kurulmasını takdir etti” denildi.

Diğer yandan Ermenistan Başbakanı Sözcüsü Mane Gevorgyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Dağlık Karabağ'daki barış gücü görevine Türk askerlerin katılacağına dair sözlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklamasında bulundu.

Aliyev, Dağlık Karabağ’da hem Rus hem de Türk askerlerinin barış gücü görevinde bulunacağını, bunun yeni bir format olduğunu söylemişti.