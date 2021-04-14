Aza tamah etmiyorlar: Reisin 'çok' maaş alan yandaşları

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in iki ayrı kurumdan maaş almasını 'yasal' ve 'etik' bularak savunmasından sonra birden fazla devlet kurumundan maaş alanlar yeniden gündeme geldi. Salgın günlerinde emekçiler açlık sınırının altında olan asgari ücretten bile daha düşük ücretlere mecbur bırakılırken, AKP'lilerin aldıkları 'kıyak' maaşların listesini yeniden derledik.

2020'nin başında AKP'lilerin devlet kaynakları üzerinden aldığı maaşlara ilişkin dikkat çeken bir çalışma CHP tarafından yayımlanmıştı. “Arpalık Aile Şirketi” adlı broşürde birden fazla maaş alan Cumhurbaşkanlığı'ndan isimlere, bakanlara, vekillere ve diğer AKP'lilere yer verilmişti.

Zaman geçtikçe birden fazla maaş alanlar listesi genişledi. Listeye zirveden girmeye aday olanlar da çıktı bu arada. Hızlı bir derlemeden bu isimler çıktı...

Herkes var...

CHP’nin çalışmasına göre, birden fazla maaş alan Cumhurbaşkanlığı bürokratları, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları ve Cumhurbaşkanlığı kurul üyeleri 2020 başında sırasıyla şöyleydi:

Fahrettin Altun (Borsa İstanbul), Ali Taha Koç (Türksat), Metin Kıratlı (Borsa İstanbul), Uğur Ünal (TDİ), Yunus Arıncı (VakıfBank, Borsa İstanbul), Arda Ermut (THY, Varlık Fonu), Mehmet Zahid Sobacı (BİK Yönetim Kurulu Başkanı), Maksut Serim (Halkbank), Sefer Turan (TTNET), Hamdi Kılıç (BİK), Fecir Alptekin (BİK), Saadet Oruç (BİK), Mehmet Akarca (BİK), Muhammet Mücahit Küçükyılmaz (BİK), Ahmet Karayiğit (Kamu Görevlileri Etik Kurulu), Hasan Nuri Yaşar (YÖK); Yiğit Bulut (Türk Telekom), Meltem Taylan Aydın (Halkbank), Cemil Ragıp Ertem (VakıfBank), Gülnur Aybet (Ziraat Bankası), Asım Aykan (Etik Kurulu Üyesi).

Cumhurbaşkanı başdanışmanı maaşı da alan eski milletvekilleri ise Mehmet Uçum, Seyit Sertçelik, Gülay Samancı, Rehe Denemeç, İhsan Şener, Oktay Saral, Mustafa Akış, Ayşe Türkmenoğlu, Gülşen Orhan, İsrafil Kışla ve Hamza Yerlikaya olarak görülüyordu.

Birden fazla maaş alan bakanlar ve vekiller

Çalışmada birden fazla maaş alan eski bakanlar, Naci Ağbal (Vakıf Katılım), Faruk Çelik (Ziraat), Atilla Koç (Turkcell), Abdülkadir Aksu (VakıfBank), Mehmet Hilmi Güler (Turkcell, Belediye Başkanı), Köksal Toptan (Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı) diye sıralanıyordu. Birden fazla maaş alan eski milletvekilleri ise şunlardı: Şahap Kavcıoğlu (VakıfBank), Sadık Yakut (VakıfBank), Halil Aydoğan (VakıfBank), İsmail Alptekin (VakıfBank), Mahmut Kaçar (Ziraat Bankası), Gülseren Topuz (Takasbank), Nureddin Nebati (Türk Telekom), Salim Dursun (Türk Telekom), Edibe Sözen (BİK, Rektör), Ziyaeddin Akbulut (Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi).

Büyükelçi maaşı alan eski vekiller

Büyükelçi maaşı alan eski bakan, milletvekilleri ve bürokratlar ise Egemen Bağış, Lütfullah Göktaş, Ayşe Hilal Sayan Koytak, Merve Kavakçı, Hasan Murat Mercan, Abdülkadir Emin Önen, Şaban Dişli, Tülin Erkal Kara, Zekeriya Akçam olarak sıralanmıştı.

Çalışmada bakan yardımcısı olan aile yakınları Fatma Varank, Ayşe Ergezen, Mehmet Fatih Kacır, Mehmet Hadi Tunç, Hadir Alpaslan olarak sıralanırken; bakan yardımcısı maaşı alan eski vekiller ise Fatih Metin, Zekeriya Birkan, Ahmet Koca, Halil Erdemir, Mehmet Ersoy, Suay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu olarak belirlenmişti.

Listeye zirveden giren Fahrettin Altun

CHP’li milletvekili Özgür Özel, aynı konuda yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evine dört maaş girdiğini açıklamıştı.

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un durumuna bakalım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak dolgun bir maaş alıyor mu, alıyor, ikinci bir maaş ne alıyor, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesi, çift dikiş mi? Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Ömer Çelik, AK Parti için çok konuşanlar. Peki evde yalnız yaşamıyor bir de hanımefendi var, Fatma Nur Hanım, değerli eşleri, Fatma Nur Altun hem akademisyen maaşı alıyor mu, alıyor, hem de Türk Hava Yolları Yönetim Kuruluna önerilmişti, bugün baktık ki resmi siteye geçmiş, görevlendirilmiş. Fahrettin Altun’un evine dört maaş giriyor."

Zirveyi zorlayan Yerlikaya

Güreşçi Hamza Yerlikaya Vakıfbank'a bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştı. Borsaya yapılan bildirime göre Vakıfbank'ta kamu görevi bulunan yönetim kurulu üyeleri aylık 12 bin 530 TL maaş aldığı açıklanmıştı. Sahte diploma haberleri sonrası Yerlikaya yönetim kurulu üyeliğinden çıkarıldı.

Yerlikaya Cumhurbaşkanı Başdanışmanılığı yapmıştı. Bu görevinden ayrıldığı açıklanmış Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki görevine devam ettiği belirtilmişti.

4 maaş aldığı gündeme gelmişti

Ebubekir Şahin’in RTÜK dışında Basın İlan Kurumu Hükümet Temsilciliği, Halkbank Yönetim Kurulu üyeliği ve Wushu Kung Fu Federasyonu As Başkanlığı görevinde olması 4 maaş aldığı iddiası gündeme gelmişti. Şahin iddia hakkında yazılı açıklama yaparak, “Hiç bir zaman 4 maaşım olmadı. Kurumumdan aldığım maaşla beraber sadece bir yerden yönetim kurulu maaşı almaktayım. Zaten aksi de kanunen mümkün değildir” dedi.

'Yüksek istişare kurulu' üyelerinin maaşını da ödüyoruz: Erdoğan tarafından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun üyeleri 15 bin liradan fazla maaş alıyor.

Turkcell'le bağlanmışlar 'hayata'

Turkcell Yönetim Kurulu'ndaki AKP'li bürokratların maaşları da çok maaşlılık meseleleri gündem olduğunda ortaya konulup kamuoyunda tartışılmıştı.

Yönetim Kurulu Başkanı'nın yıllık net maaşının 250.000 Avro, Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık net maaşlarının 100.000 Avro olduğu, 2010'da belirlenen bu tutarların, bugüne kadar aynen devam ettiği ortaya çıkmış, yıllar içinde bu maaşı alan yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin isimleri de hatırlanmıştı:

2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017: Atilla Koç, Mehmet Hilmi Güler, Bekir Pakdemirli.

2018: Atilla Koç, Mehmet Hilmi Güler.

2019: Atilla Koç, Mehmet Hilmi Güler, Bülent Aksu, Hüseyin Aydın.

2020: Bülent Aksu, Hüseyin Aydın, Afif Demirkıran.

Ordu Belediye Başkanı ve başka şeyler: Hilmi Güler

AKP'li Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler, belediye başkanlığı maaşı dışında iki şirketin yönetim kurulu üyeliğinden de maaş alıyor. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Güler, 31 Mart yerel seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle, 3 koltuk ve dört maaş sahibi oldu, hem belediye başkanı hem Turkcell ve Çin bankası ICBC'de yönetim kurulu üyesi olarak hem de emekli milletvekili sıfatıyla 4 ayrı maaş alıyor.

Bilal'in arkadaşı 40 şirketten maaş alıyor

Bilal Erdoğan'ın da mezunları arasında yer aldığı Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) mezunu Yahya Üstün'ün Varlık fonundaki 40 şirketten maaş aldığı iddia ediliyor. Gazeteci Hüseyin Hakkı Kahveci, Twitter hesabından paylaştığı belgede, Yahya Üstün'ün Türkiye Varlık Fonu'na bağlı 40 şirketin yönetim kurulu üyesi olduğunu ve şirketlerden ayrı ayrı maaş aldığını öne sürdü.

Dokuz şirketten maaş alan genel müdür

Eski AKP Bilecik Milletvekili olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, dokuz şirketten maaş alıyor. Poyraz, Tarım Kredi Holding A.Ş., Gübretaş, Gübretaş Maden A.Ş., TK Sera A.Ş., Bereket Sigorta A.Ş., Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş., Bereket Katılım Sigorta A.Ş. ve Bereket Katılım Hayat A.Ş.'nin de Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapıyor.

Binlerce avro ve dolar alan da var...

Ancak AKP'lilerin yüksek maaşları bunlarla sınırlı değil. Bundan sonra "ticari sır" olarak saklanacak olan maaşların bazıları geçmişte şu şekilde gündeme geldi: