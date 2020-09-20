Ayvalık'ta orman yangını: 40 hektarlık alan zarar gördü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını saat 03.40’ta kontrol altına alındı.

Akşam saat 20.30’da Şeytan Sofrası mevkiinde başlayan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri müdahale etti.

Elektrik iletim hatlarındaki kopma nedeniyle çıktı

Balıkesir Valiliği, Şeytan Sofrası olarak bilinen tepelik alanın alt kısmında başlayıp sahil bandına doğru ilerleyen yangının elektrik iletim hatlarındaki kopma nedeniyle çıktığı yönünde bilgilerin elde edildiğini bildirdi.

Valilik ilk açıklamasında yaklaşık 80 hektarlık ormanlık alanın yandığının tahmin edildiğini açıkladı. Daha sonra yapılan açıklamadaysa 40 hektarlık alanın yandığının belirlendiği bildirildi.

Balıkesir Valiliği'nin açıklamasında "Orman yangını, gece boyunca devam eden söndürme çalışmaları ve sabahın erken saatlerinden itibaren helikopter ile yapılan müdahale sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangına katılan çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, iş makinesi ve yangın söndürme ekiplerinin yoğun gayreti ve koordineli çalışması neticesinde yangın söndürülmüştür. Yapılan ölçüme göre yaklaşık 40 hektarlık bir alanın yandığı tespit edilmiştir" denildi.

Pakdemirli: Yerleşim yerlerinde hasar olmadı

Yangının kontrol altına alındığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise "Ayvalık'taki yangın, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimizin etkili müdahalesi ve Belediyelerimizin de desteğiyle tamamen kontrol altına alınmıştır. Yangında yerleşim yerlerinde herhangi bir hasar meydana gelmemesi için büyük çaba sarf edilmiş ve bunda da başarılı olunmuştur. Ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam etmektedir" dedi.

